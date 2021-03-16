Общество

Заявление ВОЗ о вакцинах AstraZeneca

Необходимо и дальше использовать вакцину

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Использование вакцин AstraZeneca должно продолжаться, заявила в понедельник главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан. Однако во вторник ВОЗ объявила, что соберет группу экспертов для обсуждения дальнейших шагов.

«Мы не хотим, чтобы люди паниковали, и пока мы рекомендуем странам продолжать вакцинацию AstraZeneca», — сказал Сваминатан на пресс-конференции в Женеве.»Пока мы не обнаружили связи между тревожными событиями и вакциной», пишет УРА-Информ.

По ее мнению, на данном этапе польза от вакцинации перевешивает риски, связанные с Covid-19. «Судя по предварительным данным, частота тромбоэмболических осложнений не увеличивается», — подчеркнула она.

Однако генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что консультативная группа экспертов ВОЗ по вакцинам соберется во вторник, чтобы обсудить безопасность вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca.

Ранее в понедельник представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер заявил, что пока нет доказательств того, что случаи образования тромбов у людей, вакцинированных против Covid-19, были связаны с вакциной. «На сегодняшний день нет никаких доказательств того, что инциденты были вызваны вакциной», — сказал он.

Ранее мы сообщали, что Украина может приостановить вакцинацию препаратом Covishield, который является аналогом AstraZeneca.

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