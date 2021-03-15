Политика

Россия планирует авиаудары по 4 украинским городам — Ярош

Бывший депутат о возможном плане РФ

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Российская армия регулярно отрабатывают авиаудары по четырем украинским городам. Такое заявление сделал народный депутат Украины 8-го созыва Дмитрий Ярош.

Он сообщил, что по его данным, в Москве на высоком уровне обсуждаются удары по позициям Украины. Российская Федерация переходит к этапу подготовки возобновления вооруженных действий. Ярош отмечает, что целью РФ является четыре крупных украинских города – Киев, Одесса, Харьков и Днепр, пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

«Несложно увидеть, что они снова заговорили о ракетно-бомбовых ударах по украинским городам. Там не только по Киеву, но и по другим регионам. Вижу, что по очень многим каналам они начали обсуждать довольно серьезно возможность нанесения ударов и по Киеву, и по Днепру, и по Харькову, и по Одессе», — Заявил Ярош.

Он также добавил, что нельзя исключать авиаудары еще и по Николаеву, так как авиация РФ в оккупированном Крыму обсужадет наступление.

Ранее мы сообщали, что президент РФ Путин готов оставить Донбасс, но есть одно условие.

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