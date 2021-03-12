В ОРДЛО рассказали, сколько еще будет длиться конфликт на Донбассе

Длиться это может десятилетиями

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В ближайшее на временно оккупированных территориях Донбасса не будет активных боевых действий. Об этом заявил российский пропагандист, поддерживающий ОРДЛО Константин Долгов, передает УРА-Информ.

Он считает, что ни РФ, ни Украина, не будут воевать на полных мощностях.

«Они не нужны России, у которой есть все возможности для быстрого и победного удара, но нет абсолютно никаких возможностей для того, чтобы переварить новые-старые территории. Пример Крыма, который до сих пор (7 лет прошло!..) находится в полуукраинском состоянии, более чем показателен», — отметил он.

Также пропагандист затронул тему сроков вооруженного кофликта на Донбассе.

«Длиться это может десятилетиями. Чем дольше Россия сосредотачивается, тем в больший упадок приходят ее исторические территории. Следовательно, на их реинтеграцию в состав государства потребуются колоссальные усилия. Цугцванг, батенька. Каждый ход ухудшает положение. А не надо было трусить в 2014-м. Вот она — цена ошибки», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что за прошедший 2020 год группами транспортировки и поиска тел погибших воинов проекта «Эвакуация 200» на Донбассе из района активных боевых действий было вывезено 223 тела погибших военных ВСУ или их фрагментов.