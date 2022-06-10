Общество

Переселенец из Донецка рассказал, почему жители Донбасса начали войну

В местных СМИ коллаборанты радостно обсуждают смертный приговор пленным

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Переселенец из Донецка, а также украинский журналист Денис Казанский рассказал, для чего жители оккупированного Донбасса начали войну. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на слова Казанского.

«Вообще, главным открытием после захвата Донбасса Россией для меня стало огромное количество очевидно ненормальных людей, с которыми я так долго ходил по одним улицам. Именно в медицинском смысле ненормальных. Откровенных девиантов, психопатов, садистов», считает он.

Сепаратизм — дело нередкое, как считает Казанский, но желание крови-совершенно ненормально.

«Дело в том, что у них очевидная зацикленность на пытках, казнях и убийствах. Подвалы, зинданы, „изоляции“, фильтрационные лагеря, разного рода трибуналы — все это наладили первым делом и так ловко, что я уже не сомневаюсь: именно ради этого с самого начала они все и затевали. Не для того, чтобы Новороссию построить, а именно для того, чтобы вешать, пытать и расстреливать», ужасается Казанский.

Ранее сообщалось, что в случае сдачи российским оккупантам, Северодонецк освободить будет крайне тяжело. Мэр Северодонецка, в котором идут тяжелые бои, Александр Стрюк в эфире телемарафона оценил важность обороны города.

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