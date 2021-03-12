В «МИД ДНР» бояться Зеленского: что изменилось

У Зеленского отметили изменение «риторики и действий в военном плане».

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Тогда, когда Владимир Зеленский стал главой украинского государства, то на временно оккупированных территориях Донбасса ситуация «стала жестче», в сравнении с его предшественником, пятым президентом Украины Петром Порошенко. Такое мнение в интервью российскому пропагандистскому телеканалу высказал представитель ОРДО в подгруппе безопасности на трехсторонних переговорах, супруг местного «министра иностранных дел» Алексей Никоноров, передает УРА-Информ.

«Действия Зеленского поменялись не только в военном плане, они поменялись абсолютно по всем позициям. И то, за что раньше он критиковал Порошенко, по сути сейчас реализует сам, но реализует это уже в гораздо худшем формате», считает Никоноров.

Также он отметил за Зеленским изменение «риторики и действий в военном плане».

«Стало гораздо жестче, обстрелы участились, провокации стали гораздо серьезнее», — считает Никоноров.

Ранее сообщалось, что члены незаконных вооруженных формирований, которые орудуют на временно оккупированных территориях украинского Донбасса, жалуются, что не могут противостоять ВСУ. Им не хватает профессионализма и вооружения.