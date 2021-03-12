«Существенно повысилась напряженность»: в Кремле обеспокоены ситуацией на Донбассе

Песков обвинил украинскую сторону в агрессивной позиции

Время чтения: 30 Секунд

Кремль якобы испытывает обеспокоенность тем, что на временно оккупированных территориях происходит обострение военного конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

За последний месяц, как отметил Песков, на линии соприкосновения значительно повысилась напряженность.

«Любое повышение напряженности в таком горячем месте, конечно, потенциально различными провокациями», — заявил представитель президента РФ Дмитрий Песков.

Также в Кремле обвиняют Украину в «агрессивной позиции». Именно это и вызывает у Российской Федерации «обеспокоенность».

Ранее сообщалось, что члены незаконных вооруженных формирований, которые орудуют на временно оккупированных территориях украинского Донбасса, жалуются, что не могут противостоять ВСУ. Им не хватает профессионализма и вооружения.