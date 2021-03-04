Политика

Эксперт рассказал, когда Украина может вернуть Донбасс: назвал даже год

Следующий шанс может появиться в 2024 году

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В ближайшие годы у Украины не будет шансов вернуться ОРДЛО. Такое заявление сделал политолог Руслан Бортник.

Он заявил, что во врем президентства Владимира Зеленского шанса вернуть Донбасс уже не будет. Эксперт отметил, что такая возможность была в 2019 году, когда Зеленский только стал главой государства, но этим шансом он не воспользовался, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеканал НАШ.

Бортник считает, что следующий шанс на реинтеграцию Донбасса может появиться у Украины в 2024 году, когда пройдут следующие выборы президента Украины.

«Шанс на реализацию Минских, любых других соглашений был, на реинтеграцию Донбасса был в 2014 году, был в 2019, и возможно, будет в 2024 году… Разрешить кризис на Донбассе можно только на пике легитимности. Сейчас Зеленский уже не может, он мог в 2019 году, но сейчас уже не может. Поэтому для него это неразрешимая задача», — сказал политолог.

Ранее мы сообщали, что «ДНР» вышла из перемирия, боевики готовы открыть огонь по позициям ВСУ.

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