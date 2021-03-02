Политика

Зеленский вакцинировался от COVID-19: все подробности

Он стали вторым политиком после главы МОЗ

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому сделали вакцинацию от коронавирусной инфекции. Это стало возможным после того, как был изменен план вакцинации от ковида в Украине.

План вакцинации был изменен вчера, первого марта. Согласно нему, на первом этапе вакцинацию также смогут пройти политики и известные люди, что должно повысить процент тех, кто намерен сделать прививку.

Владимиру Зеленском сделали вакцинацию индийским препаратом Covishield, пишет УРА-Информ со ссылкой на твиттер главы государства.

«Сделана вакцинация против COVID19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Тот же Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, который был доставлен первым в Украину и принят миллионами людей в мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений», — написал Зеленский.

Вчера, первого марта, индийским препаратом также прививку сделали министру здравоохранения Максиму Степанову.

Ранее мы сообщали, что вакцинация необходима даже тем, кто ранее переболел коронавирусной инфекцией.

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