Зеленский вакцинировался от COVID-19: все подробности

Он стали вторым политиком после главы МОЗ

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому сделали вакцинацию от коронавирусной инфекции. Это стало возможным после того, как был изменен план вакцинации от ковида в Украине.

План вакцинации был изменен вчера, первого марта. Согласно нему, на первом этапе вакцинацию также смогут пройти политики и известные люди, что должно повысить процент тех, кто намерен сделать прививку.

Владимиру Зеленском сделали вакцинацию индийским препаратом Covishield, пишет УРА-Информ со ссылкой на твиттер главы государства.

«Сделана вакцинация против COVID19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Тот же Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, который был доставлен первым в Украину и принят миллионами людей в мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений», — написал Зеленский.

Got vaccinated against #COVID19. Did this on the frontline with our soldiers as Supreme C-in-C. The same Oxford/AstraZeneca (Covishield) from India, which was delivered 1st to 🇺🇦 & received by millions of people in the world. Vaccine 💉 will let us live without restrictions again pic.twitter.com/1diLtuRmqK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2021

Вчера, первого марта, индийским препаратом также прививку сделали министру здравоохранения Максиму Степанову.

Ранее мы сообщали, что вакцинация необходима даже тем, кто ранее переболел коронавирусной инфекцией.