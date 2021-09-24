В ТКГ рассказали о подлом поступке «правительства» ОРДЛО

НВФ попросили отдать останки «ополченца» его матери

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Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что представители незаконных вооруженных формирований «ЛДНР» отказали украинской стороне в выдаче останков погибшего украинского военного. Однако, украинская сторона пошла на такой шаг. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Гармаша.

Пророссийские боевики ранее попросили останки члена НВФ для его матери. Она находится на последней стадии онкологии.

«И мы пообещали проработать этот вопрос, попросив взамен останки другого сына, другой матери, живущей по „эту сторону“. Не буду называть его имя, чтобы не травмировать родных. Однако, в итоге, не сразу, через несколько дней, но на нашу „добрую волю“ нам ответили отказом», — отметил Гармаш.

Украинская сторона также имела возможность отказаться, однако, не сделала этого, чтобы дать возможность матери похоронить сына.

«Мы отдали. Мы не должны и не будем уподобляться нелюдям, которые удерживают в заложниках на оккупированной территории не только живых, но и мертвых», — добавил журналист.

Ранее сообщалось, что первый «руководитель правительства «ДНР», который ранее баллотировался в Госдуму РФ от пропутинской партии «Единая Россия», получил депутатский мандат. Первым делом новоиспеченный депутат призвал уничтожить Украину.