Политика

Путин проговорился в очередной раз — эксперт отметил важный момент

Роман Цимбалюк отметил важный момент в словах лидера Кремля

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Во время своего недавнего выступления президент России Владимир Путин в очередной раз проговорился в важном вопросе относительно Украины. Такое заявление сделал украинский журналист Роман Цимбалюк.

Эксперт отметил, что лидер впервые высказался о блокировке в Украине трех пророссийских телеканалов, заявил, что телеканалы «прихлопнули одним росчерком пера». Журналист отметил, что Путин проговорился и фактически прямо заявил, что те, кто «прихлопнули» эти каналы – действуют против России, пишет УРА-Информ со ссылкой на канал журналиста.

Роман Цимбалюк добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо и дальше действовать в подобном ключе и не останавливаться.

«Путин, по сути, сдал все явки и пароли. Владимир Путин проговорился очередной раз и можно единственное, что сказать Владимиру Зеленскому, на его пути борьбы с российской пропагандой —  нужно не останавливаться. Потому, что нанося удар по российской пропаганде, он фактически борется непосредственно со страной-агрессором», — сказал журналист.

Ранее мы сообщали, что Путин будет и дальше давить на Украину.

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