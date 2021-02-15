Политика

Для Путина наступает очень важный момент, это его главная задача — эксперт

Президент Российской Федерации Владимир Путин занят на данный момент своей главной задачей на этот год. Такое заявление сделал журналист-международник Иван Яковина. Эксперт считает, что сейчас перед Путиным стоит задача получить конституционное большинство в парламенте. Напомним, что в сентябре этого года в России пройдут выборы в Госдуму, поэтому Путину просто необходимо получить большинство и то не […]

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Президент Российской Федерации Владимир Путин занят на данный момент своей главной задачей на этот год. Такое заявление сделал журналист-международник Иван Яковина.

Эксперт считает, что сейчас перед Путиным стоит задача получить конституционное большинство в парламенте. Напомним, что в сентябре этого года в России пройдут выборы в Госдуму, поэтому Путину просто необходимо получить большинство и то не простое, а конституционное, для своих дальнейших планов, пишет УРА-Информ со ссылкой на Politeka-Online.

«Вот это сейчас главная его задача. Почему она так остро перед ним стоит? Потому, что в 2024 году ему предстоит транзит власти, он должен будет сам себя переназначить президентом. Для этого ему нужен полностью лояльный российский парламент. Иначе произойдут неприятные для него «сюрпризы», — сказал Яковина.

Журналист также добавил, что в связи с этой ситуацией Путин отправил Алексея Навального в тюрьму, чтобы места в парламенте не получили «другие» люди.

Ранее другой эксперт отмечал, что Путин пойдет на ужесточение своего режима в России.

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