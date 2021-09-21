Скандальная вилла в Испании нардепа Герасимова: в НАПК рассказали, когда закончится проверка

Агентство уже направило запрос в Испанию по вилле Герасимова

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции уже в ближайшем будущем завершит проверку декларации народного депутата от фракции «Европейской солидарности» Артура Герасимова. Проверка началась из-за скандала о существовании у нардепа виллы в Испании. Об этом в интервью «Слово и дело» рассказал руководитель НАПК Александр Новиков, передает УРА-Информ.

«На сегодня эта проверка продолжается. Проверка не сегодня началась и она продолжается. В ближайшее время уже будут результаты», — заявил он.

Агентство, как отметил глава НАПК, уже направило запрос в Испанию по вилле Герасимова. Также агенство отправило запроси депутату, ведь ранее он уже сам подтвердил принадлежность ему этого имущества.

Стоит напомнить, что ранее журналисты узнали, что Герасимов ранее не задекларировал двухэтажный особняк в Испании. По предварительным данным, его жена и он владеют с 2013 года.

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