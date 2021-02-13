«К войне относились, как к войне»: Ходаковский раскритиковал «власть» ОРДЛО

Люди, которые сейчас в «структуре власти» не чувствуют персональную ответственность за происходящее

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Бывший командир боевиков батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что ОРДЛО существует в некой «Матрице». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на его Телеграм-канал.

«Происходит что-то, что напоминает „Матрицу“: тело живет в одной реальности, а сознанию предлагают другую — с темпами роста, с улучшением показателей жизни, с рейтингами и антирейтингами», считает он.

Также он добавил, что при жизни Захарченко тема войны была центрольной.

«Пусть были перлы в виде походов на Киев через Лондон, но к войне относились, как к войне», — отмечает Ходаковский.

Также бывший командир НВФ добавил, что сейчас фокус сменился, хотя война никуда не исчезла, а это реальная проблема жителей ОРДЛО.

«Ни один инвестор, кроме тех, кто настроен выкачать все до последней угольной пылинки или куска металлолома, не станет рисковать деньгами, пока существует вероятность масштабной военной эскалации — это если об экономике», — говорится в сообщении.

Также Ходаковский добавил, что «власть» на территориии ОРДЛО сейчас не чувствует персональной ответственности за жителей временно неподконтрольных Украине территорий Донбасса.

Ранее сообщалось, что экономическую стабильность на территориях восточной Украины можно восстановить четырьмя путями. Среди них: финансирование из государственного бюджета, донорская помощь, получение новых займов и кредитов, а также создание привлекательного климата для инвестиций на территории ОРДЛО.