Пожизненная стипендия для Голобородько: президент подписал указ

В 1963 году Голобородько начал печатать первые стихи

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Шестой глава Украины Владимир Зеленский подписал указ № 42/2021 о назначении двухлетних и пожизненных государственных стипендий известным культурным деятелям, а также людям искусства. В список таких граждан страны попал и поэт и писатель Василий Голобородько. Об этом пишет УРА-Информ.

«Назначить пожизненную стипендию Голобородько Василию Ивановичу, 1945 года рождения, писателю, лауреату Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко», — говорится в указе Зеленского от первого февраля.

Стоит напомнить, что писатель и поэт Василий Голобородько родился в Луганской области. Однако, в 2014 году был вынужден переехать в Киев из-за ситуации, которая сложилась на территориях восточной Украины в результате российской агрессии.

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