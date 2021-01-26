У Зеленского еще есть шанс стать не просто очередным президентом, а лидером государства — эксперт

Руслан Бортник о фотографии главы государства

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Президент Украины Владимир Зеленский хочет показать, что он обычный украинец и хочет быть с народом. Такое мнение завил политолог Руслан Бортник.

Напомним, что вчера 25 января, Владимир Зеленский отпраздновал свой43 день рождения. В связи с этим на своей странице в социальной сети он выложил фотографию со спортзала и подписал ее – «7 на часах. 43 по паспорту. 30 в душе». Эксперт поделился мнением о таких действиях главы государства, пишет УРА-Информ со ссылкой на Politeka-Online.

Бортник отметил, что это просто очередное фото. Он считает, что президент таким образом пытается сказать президент, что он близок к народу, что он современный и физически очень здоров. Он дает понять, что готов выполнять обязанности президента.

«У Зеленского еще есть шанс стать не просто очередным президентом, а лидером государства. Но пока, что у него это не получается», — заявил эксперт.

Ранее мы сообщали, что Зеленский хотел заступиться за скандальную блогершу, однако в итоге передумал.