Навальный может присоединиться к Крымской платформе: но есть условие

Оппозиционер может представлять Росси в этой платформе

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Украина продолжает искать тех, кто бы мог присоединиться к Крымской платформе. Сейчас обсуждаются варианты с приглашением туда различных стран, которые смогут давить на Россию в вопросе Крымского полуострова.

Саму Россию в этой платформе может представить известный оппозиционер Алексей Навальный. Отметим, что Крымская платформа, которую организовывает Офис Президента и МИД пройдет 23 августа в Киеве, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Источник указывает, что есть вероятность, что Навальный может публично заявить, что он готов будет представлять российское «прогрессивное» общество на этой платформе. Как многие другие российские оппозиционеры. Источник поясняет, что такое публичное заявление поставит нашу власть и МИД на шпагат», — пишет паблик.

В тоже время, по данным источника, если Навальный захочет принимать участие в Крымской платформе, то его обязательно спросят чей Крым и только после его публичной позиции, что Крым – это Украина, его возможно пригласят.

Вот сама ситуация будет «интересной» и кое-кто, ей обязательно воспользуется», — заявил источник.

Ранее мы сообщали, что СНБО уже в феврале может принять стратегию по возвращению оккупированного полуострова.