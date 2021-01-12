Общество

Вы это обещали — жители ОРДО обратились к Пушилину

В «республике» очень плохие дороги и никто ими не занимается

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Не только в Украине плохие дорого, на эту проблему также жалуются и жители ОРДО. В одном из телеграм каналов, который освещает жизнь в «республике» опубликовали плохое состояние дороги в оккупированном Торезе.

На видео мужчина всеми силами старается хоть-как-то проехать по участку дороги, на которому только одни ямы. Он жалуется на то, что власти «ДНР» обещали сделать дороги, но дальше обещаний ничего не продвинулось.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Dontel.

«Дядя, Денис Пушилин, сделайте, пожалуйста, дороги, по всей «республике», как вы обещали. Вы говорили: «будем равняться на Россию, делать дороги, по которым будем ездить десятилетиями»… Беда. Давайте, жить в «республике» реально, а не то, что показывают по телевизору», — сказал мужчина на видео.

Местные жители поддержали мужчину. Они в комментариях пишут, что плохая ситуация с дорогами не только в Торезе, но и по всей «республике».

«В Макеевке, Советский район дороги нет от слова совсем», — пишет местный житель.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО открыли магазин Duty Free.

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