Зеленский встретится с Санду: будут обсуждать Порошенко

Стороны обсудят «коррупционные схемы» бывшего президента Украины

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Уже в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом Молдовы Майей Санду. Официальный визит главы соседнего государства в Украину запланирован на 12 января.

Кроме Владимира Зеленского Сандру в Украине встретится также с главой Офиса Президента Андреем Ермаком, Премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Также, вполне вероятно, что пройдет встреча с «силовым антикоррупционным блоком», на ней может также присутствовать глава СБУ Иван Баканов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Наш источник из Офиса Президента сообщает, что на личной встрече двух президентов будет поднят контрабандный кейс и «коррупционные схемы», в которых фигурировали Порошенко и его окружение. Также будет поднят вопрос Приднестровья и давление на официальный Тирасполь сразу с двух сторон», — отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский за прошедший год отправлялся пять раз на отдых и раз на больничный.