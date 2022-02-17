Политика

«Необходимо вывести вооружение и технику»: Резников прокомментировал «отвод воск» РФ от границы Украины

Власти Украины поверят в то, что Россия серьезно настроена на деэскалацию лишь в том случае, если она выведет свои войска, военную технику и вооружение

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Министр обороны украинского государства Алексей Резников со ссылкой на последний отчет разведки страны заявил, что пока еще нет никаких доказательств того, что в Кремле дали команду отводит свои войска от украинских границ. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

«К сожалению, мы не можем подтвердить эту информацию объективными показателями. Она не подтверждается ни данными украинской разведки, ни данными разведсообществ наших стратегических партнеров», — сообщил Резников.

Даже если войска Российской Федерации передислоцируются из одного места в другое, то это будет только миграция, а не полноценный отвод российских силовиков.

«Все войска, которые они перебросили должны вернуться в пункты постоянной дислокации. Тогда станет ясно, что они отменили свои агрессивные планы. Вывода людей недостаточно — необходимо также вывести вооружение и технику», — добавил Резников.

Ранее сообщалось, что шестой глава украинского государства Владимир Зеленский заверил народ, что страна готова обороняться от вторжения Российской Федерации независимо от даты возможного наступления Москвы. 

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