Политика

Пушилин назвал главные достижения «ДНР» в 2020 году

Виктор

В «республике» отметили два важных момента текущего года

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В «ДНР» решили подвести итоги 2020 года. Это сделал «главарь» «республики» Денис Пушилин, который назвал два важных события, которые связаны с ОРДО.

Одним из самых важных достижений Пушилин в 2020 году назвал так называемое «выступление» «главы» «МИД» «ДНР» Натальи Никоноровой на неформальном заседании Совбеза ООН по «формуле Аррии», которое произошло второго декабря. При этом «главарь ДНР» не стал упоминать тот момент, что практически все страны участницы ОБСЕ, кроме ОБСЕ, проигнорировали данное выступление, выступив с бойкотом.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украина. РУ.

Вторым же «достижением» «республики» в прошлом году Пушилин назвал создание так называемой «доктрины «Русский Донбасс». По словам главного боевика, «ДНР» в текущем году сумела «расправить плечи».

«В этом году, несмотря на пандемию, «ДНР» накопила силы и возможности и подготовила плацдарм для позитивных политических перемен и экономического роста», заявил главарь боевиков.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО раскритиковали суперскидки в магазинах.

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Виктор

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