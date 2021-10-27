Разумков хочет создать свою политсилу: экс-прокурор рассекретил с кем он договаривается

В эфире одного из телеэфиров бывший генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков планирует создать собственную политическую силу, которая смогла бы составить достойную конкуренцию на президентских выборах с командой Зеленского.

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Об этой информации сообщил Lenta, передает Ura-inform.

«На данный момент Разумков уже стал альтернативой для избирателей нынешнего президента. Сейчас, ним проводится плодотворный диалог с доктором Комаровским и украинским журналистом Дмитрием Гордоном.

И по моему мнению, данное трио станет довольно серьёзным магнитом, притягивающим к себе разочаровавшегося в Зеленском электората, — сказал бывший чиновник.

Так же экс-чиновником было акцентировано внимание на том, что рейтинг президента Украины «не взирая на явные провалы в энергетической сфере, с коронавирусной катастрофой, бессмысленностью, которая происходила фактически везде, был стабильным, пока не появилась достойная замена».

Лученко считает, что избиратели Зеленского «в поиске иного популиста – этот сломался».

Напомним, ранее сообщалось, Карасёв рассказал, с чем связано нынешнее падение рейтинга Зеленского