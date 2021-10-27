Политика

Разумков хочет создать свою политсилу: экс-прокурор рассекретил с кем он договаривается

В эфире одного из телеэфиров бывший генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков планирует создать собственную политическую силу, которая смогла бы составить достойную конкуренцию на президентских выборах с командой Зеленского.

Время чтения: 34 Секунд

Об этой информации сообщил  Lenta,  передает Ura-inform.

«На данный момент Разумков уже стал альтернативой для избирателей нынешнего президента. Сейчас, ним проводится  плодотворный диалог с доктором Комаровским и украинским журналистом Дмитрием Гордоном.

И по моему мнению, данное трио станет довольно серьёзным магнитом, притягивающим к себе разочаровавшегося в Зеленском электората, — сказал бывший чиновник.

Так же экс-чиновником было акцентировано внимание на том, что рейтинг президента Украины «не взирая на явные провалы в энергетической сфере, с коронавирусной катастрофой, бессмысленностью, которая происходила фактически везде, был стабильным, пока не появилась достойная замена».

Лученко считает, что избиратели Зеленского «в поиске иного популиста – этот сломался».
Напомним, ранее сообщалось, Карасёв рассказал, с чем связано нынешнее падение рейтинга Зеленского

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Карасёв рассказал, с чем связано нынешнее падение рейтинга Зеленского

Рейтинг Президента Украины Владимира Зеленского, из данных, предоставленным Киевским международным институтом социологии, упал ниже двадцати пяти процентов. Только за последний месяц он снизился более чем на восемь процентов. А вот рейтинг экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова за 0,5 года вырос почти вдвое.

Стало известно, почему Россия не торопится признавать ОРДЛО: депутат Госдумы назвал причину

Россией уже восьмой год даётся обещание боевикам на оккупированных территориях Донбасса, что РФ будут признаны псевдореспублики «Л/ДНР». Но далее обещаний дело не идёт. В одном из интервью депутатом Госдумы Российской Федерации Константином Затулиным было заявлено, по какой причине Россия не пойдёт на признание так называемых «республик».

Столтенберг неожиданно выступил за диалог с Россией

Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом на встрече с президентом Финляндии Саули Нииностио было заявлено, что диалог между Россией и Финляндией является важным для Альянса.

В Кремле дали задание «главам ЛДНР»: в ТКГ рассказали подробности

На днях будет заседание ТКГ

Стало известно ещё о двух возможных претендентах на пост «главы ДНР»

В так называемой «ДНР» уже давно поговаривают что российская власть хочет сменить действующего «главу республики» Дениса Пушилина.

В Польше предупреждают о «третьей мировой войне» со стороны ЕС

Премьер-министром Польши Матеушом Моравецким после последнего громкого конфликта , который произошел между официальной Варшавой и ЕС , было заявлено что Еврокомиссия приставила к его державе «пистолет к голове».