Запуск «Крымской платформы»: Кулеба обсудил тонкости с главой МИД Латвии

Главы МИД Украины и Латвии обсудили возможность деоккупации Крыма

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба разговор в телефонном режиме с министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службе МИД Украины.

В ведомстве подчеркнули, что министры обсудили подготовку к запуску «Крымской платформы», которая направлена на консолидацию международных усилий по деоккупации крымского полуострова от Российской Федерации.

«Эдгарс Ринкевичсом приветствовал украинскую инициативу и отметил ее важность. Латвийский министр подтвердил неизменную поддержку Латвией территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах международно признанных границ, прочную поддержку европейской и евроатлантической интеграции нашего государства», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапаров представила европейским депутатом инициативную Крымскую платформу по деоккупации украинского полуострова.