Под Киевом избили и ограбили мэра Броваров

Нападение произошло на Игоря Сапожко в его доме

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Вчера, 21 декабря, под Киевом, в селе Гнидын Киевской области несколько неизвестных напали на семью мэра Броваров Игоря Сапожко. Пятеро человек избили его, а также ограбили. Все произошло в доме мэра города.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

«Потом они связали мэра, его жену и ребенка. Угрожая оружием, злоумышленники забрали 10 тысяч долларов, а также ювелирные изделия», – рассказал наш собеседник.

На данный момент полиция открыла уголовное производство, поиски нападавших на Игоря Сапожко и его семью продолжаются.

Ранее отмечалось, что в Буче Киевской области 17 декабря другая группа злоумышленников избила и забрала у местного жителя сумку, в которой находилось более двух миллионов гривен. Все закончилось печально для нападавших. Злоумышленников задержали уже спустя пять минут после нападения.

Ранее мы сообщали что шестеро украинских моряков, которые находились на судне Stevia были захвачены пиратами у берегов Нигерии. Инцидент произошел 16 декабря.