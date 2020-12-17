Умер мэр Харькова Кернес

Сегодня ночью, 17 декабря, умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Глава города скончался в больнице в Германии из-за последствий, вызванных коронавирусной инфекцией. Близкий друг и бизнесмен Павел Фукс на своей странице в телеграм сообщил, что у Кернеса ночью остановилось сердце. Об этом пишет УРА-Информ. «Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия […]

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Сегодня ночью, 17 декабря, умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Глава города скончался в больнице в Германии из-за последствий, вызванных коронавирусной инфекцией.

Близкий друг и бизнесмен Павел Фукс на своей странице в телеграм сообщил, что у Кернеса ночью остановилось сердце.

Об этом пишет УРА-Информ.

«Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг», – написал Фукс.

11 декабря мы сообщали о том, что состояние Кернеса ухудшилось. Стало известно, что у мэра Харькова отказали обе почки. Спикер горсовета Харькова Юрий Сидоренко заявил, что политик находится на гемодиализе. Это метод очищения крови при почечной недостаточности. Врачи на не давали никаких прогноз по поводу работы органов.

Напомним, что Керес на публике не появлялся с 23 августа. Последние несколько месяцев он находится в больнице в Берлине, где лечился от коронавирусной инфекции. За это время в СМИ появилась только одна предполагаемая фотография Кернеса из больницы.