Общество

Настоящий скандал: в Украине ветеранов Второй мировой войны наградили медалями от Путина

Виктор
Время чтения:55 Секунд

Крайне неприятная ситуация произошла в населенном пункте Новомосковское, Днепропетровской области. Там участникам Второй мировой войны подарили медали «К 75-летию победы в Великой отечественной войне». Вроде бы приятная новость, но эти медали были от президента Российской Федерации Владимира Путина …

Председатель местного совета ветеранов заявил, что никто таким подарком не был разочарован и все были довольны, кроме одного человека. Именно он поднял шумиху и об инциденте стало известно в СМИ.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Гордон.

«Я не пригляделась к награде. Но потом надела очки – все прочитала. Моему возмущению просто предела не было. Я считаю, это преступление против Украины. Сегодня у нас идет война. Россия воюет против нас на Донбассе. Я не могу ничего сказать больше! Только возмущение и злость», — сообщила дочь 95-летнего ветерана Василия Волошко, которая забрала награду для своего родственника.

Она сообщила, что ее отец после начала войны на Донбассе откладывал свои сбережения и хотел помочь военным ВСУ. Она решила не говорить отцу от кого эта медаль, ведь такая новость может сильно подкосить здоровье пожилого мужчины.

Ранее мы сообщали, что Путин скоро может объявить о своей отставке.

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Виктор

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