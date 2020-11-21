Не бывать заграничному сыру в России: Путин продлил санкции против США и ЕС

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Глава Кремля Владимир Путин продлил действия ответных санкций против США и ЕС до окончания 2021 года. Эмбарго на американские и европейские продукты РФ ввела из-за соответствующих санкций в 2014 году после оккупации Крыма и начала боевых действий на территориях восточной Украины. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации российского правительства. Об этом сообщает УРА-Информ.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2021 года действие отдельных специальных экономические мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года»,- отмечается в документе.

Стоит отметить, что данные ограничения были введены в 2014 году указом российского президента. Эмбарго запрещает ввоз продукции отдельных видов продовольствия, сырья, сельскохозяйственной продукции из стран, что ввели санкции против Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что из-за ситуации в ОРДЛО начать платить пенсии как раньше сейчас невозможно.

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