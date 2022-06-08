“Что из украденного у Украины, кроме зерна, России еще удалось продать?!”: вопрос журналиста Лаврову в Турции поставил его в неловкое положение

Лавров на обвинение России в мародерстве оскорбил журналиста и Зеленского

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Глава МИД РФ Сергей Лавров на обвинение России в мародерстве оскорбил журналиста и Зеленского. Об этом пишет УРА-Информ.

«Что из украденного у Украины, кроме зерна, россии еще удалось продать?!» — спросил журналист у главы МИД России.

«То есть, у Вас все время болит голова, что и где своровать, и Вы думаете, что все так поступают? я Вам отвечаю, мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично — избавление Востока Украины от давления неонацистского режама. А зерно может свободно транспортироваться без ограничения России. Поэтому нужно, чтоб Зеленский дал команду, если он еще чем-то там командует, разрешить выйти судам в море», – ответил Лавров.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения в Украине погибла уже 31 тысяча российских солдат. Ежедневно на войне, которую развязала РФ погибает по 300 захватчиков.