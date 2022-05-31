Общество

“Власти” ОРДЛО придумали, как решили вопрос с водоснабжением «республики»

Протяженность трубопровода превышает 2 км, он якобы способен ежесуточно перекачивать до 15 000 м³ воды

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Сотрудники так называемого «МЧС ДНР» на оккупированных территориях Донбасса завершили строительство водовода к каналу Северского Донца. По задумке, данный водопровод якобы будет снабжать главный источник питьевой воды в ОРДО. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление так называемого «глава МЧС» Алексей Кострубицкий.

«Мы сейчас питаемся из резервных источников — водохранилищ, но они имеют свойство заканчиваться, поэтому мы разработали комплексный план по поддержке нашего канала. Перекачиваем воду сейчас со многих источников», – заявил Кострубицкий.

Ранее сообщалось, что в Бахмутском районе Донецкой области из-за военных действий, была повреждена герметичность ветви аммиака водопровода «Тольятти — Одесса». Также известно, что произошла утечка аммиака.

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