ВСУ уничтожили российских десантников из Псковской области

Было успешно уничтожено около двадцати российских оккупантов
80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ вооруженных сил Украины уничтожила взвод 104-го десантно-штурмового полка из Псковской области россии. Об этом сообщила пресс-служба бригады на своей странице в Facebook, передает УРА-Информ.
«Было успешно уничтожено около двадцати российских оккупантов вместе с бронетехникой, которые продвигались вперед», – отметили украинские военные.
Потери противника, как уточнили в ведомстве, уточняются.
Ранее сообщалось, что сейчас основные бои на оккупированном Донбассе между украинскими и российскими военными идут за две цели.
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