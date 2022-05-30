ВСУ уничтожили российских десантников из Псковской области

Было успешно уничтожено около двадцати российских оккупантов

Время чтения: 23 Секунд

80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ вооруженных сил Украины уничтожила взвод 104-го десантно-штурмового полка из Псковской области россии. Об этом сообщила пресс-служба бригады на своей странице в Facebook, передает УРА-Информ.

«Было успешно уничтожено около двадцати российских оккупантов вместе с бронетехникой, которые продвигались вперед», – отметили украинские военные.

Потери противника, как уточнили в ведомстве, уточняются.

Ранее сообщалось, что сейчас основные бои на оккупированном Донбассе между украинскими и российскими военными идут за две цели.