В Киеве прокомментировали возможность повторного наступления РФ

Россия может использовать территорию Беларуси для новой попытки захватить столицу Украины

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К текущему моменту угроза повторного наступления на украинскую столицу все еще остается, так как Кремль все еще может использовать территорию Беларуси для новой попытки, там сейчас сосредоточено большое количество военных РФ. Об этом сообщает пресс-служба КГАА, передает УРА-Информ.

«Киев как столица является приоритетной целью для захвата российскими войсками. Учитывая значительное количество человеческого и материально-технического ресурса у России, опасность повторного наступления остается», – отметили в ведомстве.

Однако, там отметили, что для повторного наступления на столицу нужно создать большую группировку войск около границы Украины.

«В сегодняшних условиях внезапно или за короткий срок этого осуществить невозможно. Мы ежедневно следим за действиями противника. Угроза существует и будет существовать пока мы не победим, однако Киев готовится дать надлежащий отпор врагу!», – добавили в администрации.

Ранее сообщалось, что 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ вооруженных сил Украины уничтожила взвод 104-го десантно-штурмового полка из Псковской области россии.