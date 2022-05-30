Общество

В Киеве прокомментировали возможность повторного наступления РФ

Россия может использовать территорию Беларуси для новой попытки захватить столицу Украины

Время чтения: 43 Секунд

К текущему моменту угроза повторного наступления на украинскую столицу все еще остается, так как Кремль все еще может использовать территорию Беларуси для новой попытки, там сейчас сосредоточено большое количество военных РФ. Об этом сообщает пресс-служба КГАА, передает УРА-Информ.

«Киев как столица является приоритетной целью для захвата российскими войсками. Учитывая значительное количество человеческого и материально-технического ресурса у России, опасность повторного наступления остается», – отметили в ведомстве.

Однако, там отметили, что для повторного наступления на столицу нужно создать большую группировку войск около границы Украины.

«В сегодняшних условиях внезапно или за короткий срок этого осуществить невозможно. Мы ежедневно следим за действиями противника. Угроза существует и будет существовать пока мы не победим, однако Киев готовится дать надлежащий отпор врагу!», – добавили в администрации.

Ранее сообщалось, что 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ вооруженных сил Украины уничтожила взвод 104-го десантно-штурмового полка из Псковской области россии.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Мэр Мариуполя рассказал подробности об ужасах фильтрационных лагерей

Мариупольцы, которые пытаются уехать из города, должны пройти «фильтрационный» лагерь

РФ намерена захватить Северодонецк любой ценой, – эксперты

В треугольнике Славянск — Северодонецк — Светлодарская дуга продвижение России фактически остановлено

ВСУ уничтожили российских десантников из Псковской области

Было успешно уничтожено около двадцати российских оккупантов

В Минобороны озвучили две главные цели войск РФ на Донбассе

Первая цель — полностью взять под контроль со стороны российских войск Луганскую область

«Сами шмальнули, чтобы поднять боевой дух, это нужно Пушилину», – дончане об обстреле в Донецке

«Властям» ОРДО просто нужны были провокации, чтобы «поднять боевой дух» членов незаконных вооруженных формирований

Панамка Kalush Orchestra продана на аукционе: названа сумма

Вырученные за панамку средства уйдут на потребности ВСУ