Общество

В Минобороны озвучили две главные цели войск РФ на Донбассе

Первая цель — полностью взять под контроль со стороны российских войск Луганскую область

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Сейчас основные бои на оккупированном Донбассе между украинскими и российскими военными идут за две цели. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает УРА-Информ.

«Первая цель — полностью взять под контроль со стороны российских войск Луганскую область, вторая цель — окружить в кольцо украинские войска. Пока ни то, ни другое им не удается, но бои ожесточенные», – отметила представитель Минобороны.

Ранее сообщалось, что жители временно оккупированных территорий Донбасса заявили, что обстрел сегодня, 30 мая, устроили российские оккупанты.

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