«Сами шмальнули, чтобы поднять боевой дух, это нужно Пушилину», – дончане об обстреле в Донецке

«Властям» ОРДО просто нужны были провокации, чтобы «поднять боевой дух» членов незаконных вооруженных формирований

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Жители временно оккупированных территорий Донбасса заявили, что обстрел сегодня, 30 мая, устроили российские оккупанты. Об этом дончан пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

«Ну так сами и шмальнули. В Киевском как раз залпы минометов ровно в это время были. А там и не могло быть что-то крупнее их. Ну, а про дальность мин вы и сами знаете», – отмечают дончане.

«Были минуса мощные, сейчас тихо!» – уточнил другой автор.

Если бы обстрел вели ВСУ, исходящие залпы были бы просто не слышны.

«С утра в чате и потом мне подтвердили жители Донецка в телефонном разговоре, было слышно страшный выстрел, прилет же могли услышать только близлежащие от Крытого кварталы. Если стреляли ВСУ, то как дончанам был слышен выстрел?» – добавили пользователи.

Дончане также отметили, что в городе давно не было так шумно.

«Я мозги не промываю. С утра читала чат, когда стали приходить сообщения о жутком шуме. Если это был просто прилет, то такого бы не было. Я что не была в Донецке в 2014? Свист и прилет. Если рядом, то грохот ужасный. Если далеко, то глухо. А тут все стали писать о громком выстреле. Даже двух. Многие написали, что это ПВО», – заявляют комментаторы.

Местным «властям» просто нужны были провокации для того, чтобы «поднять боевой дух» членов незаконных вооруженных формирований. В данный момент боевики совершенно не которые не хотят воевать.

«Нужны провокации чтобы мобилизировать мужиков, так как воюют не охотно», – добавили комментаторы.

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