«Сами шмальнули, чтобы поднять боевой дух, это нужно Пушилину», – дончане об обстреле в Донецке

«Властям» ОРДО просто нужны были провокации, чтобы «поднять боевой дух» членов незаконных вооруженных формирований
Жители временно оккупированных территорий Донбасса заявили, что обстрел сегодня, 30 мая, устроили российские оккупанты. Об этом дончан пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.
«Ну так сами и шмальнули. В Киевском как раз залпы минометов ровно в это время были. А там и не могло быть что-то крупнее их. Ну, а про дальность мин вы и сами знаете», – отмечают дончане.
«Были минуса мощные, сейчас тихо!» – уточнил другой автор.
Если бы обстрел вели ВСУ, исходящие залпы были бы просто не слышны.
«С утра в чате и потом мне подтвердили жители Донецка в телефонном разговоре, было слышно страшный выстрел, прилет же могли услышать только близлежащие от Крытого кварталы. Если стреляли ВСУ, то как дончанам был слышен выстрел?» – добавили пользователи.
Дончане также отметили, что в городе давно не было так шумно.
«Я мозги не промываю. С утра читала чат, когда стали приходить сообщения о жутком шуме. Если это был просто прилет, то такого бы не было. Я что не была в Донецке в 2014? Свист и прилет. Если рядом, то грохот ужасный. Если далеко, то глухо. А тут все стали писать о громком выстреле. Даже двух. Многие написали, что это ПВО», – заявляют комментаторы.
Местным «властям» просто нужны были провокации для того, чтобы «поднять боевой дух» членов незаконных вооруженных формирований. В данный момент боевики совершенно не которые не хотят воевать.
«Нужны провокации чтобы мобилизировать мужиков, так как воюют не охотно», – добавили комментаторы.
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