Панамка Kalush Orchestra продана на аукционе: названа сумма

Вырученные за панамку средства уйдут на потребности ВСУ

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Солист украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк организовал розыгрыш своей розовой панамки, в которой одержал победу на Евровидении-2022. Исполнитель продал ее за 11 млн грн. Об этом заявил украинский шоумен Сергей Притула, передает УРА-Информ.

Притула уточнил, что все вырученные за панамку средства на аукционе уйдут на потребности ВСУ.

«Панама за 11 000 000 гривен + кубок победителей Евробачення за 900 000 $ = комплекс БПЛА PD-2! Спасибо всем, кто донатил. Хороший был день, люблю такое!!!», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что В украинском МВД предложили разрешить выезд мужчин из страны во время военного положения, введя страховой взнос в 3−5 тысяч долларов.