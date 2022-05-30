Общество

Выезд украинских мужчин заграницу: в МВД назвали способ

Украине придется мобилизовать не одну сотню тысяч солдат

Время чтения: 51 Секунд

В украинском МВД предложили разрешить выезд мужчин из страны во время военного положения, введя страховой взнос в 3−5 тысяч долларов. С данным предложением выступил советник главы МВД Виктор Андрусив, передает УРА-Информ.

«Но вопрос выезда это не о запрете или разрешении. Это вопрос как выезжать. Я предлагаю внести страховой взнос, например, 3−5 тысяч долларов и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше. Многие годы именно средства гастарбайтеров спасали нашу экономику, и сейчас это особенно важно», – отметил Андрусив.

Также советник главы МВД привел пример в пользу разрешения мужчинам на выезд.

«Знакомый до войны не успел подписать договор на поставку нашей продукции в Германию на несколько миллионов долларов. Уже 3 месяца он не может уехать и подписать договор, позволяющий ему спасти 300 рабочих мест. Поэтому еще раз вопрос не в запрете, а в подходе к регулированию выезда», – добавил он.

Ранее сообщалось, что в результате утреннего обстрела в городе Николаев со стороны российских оккупантов, в городе был поврежден 21 частный дом.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Мэр Мариуполя рассказал подробности об ужасах фильтрационных лагерей

Мариупольцы, которые пытаются уехать из города, должны пройти «фильтрационный» лагерь

РФ намерена захватить Северодонецк любой ценой, – эксперты

В треугольнике Славянск — Северодонецк — Светлодарская дуга продвижение России фактически остановлено

В Киеве прокомментировали возможность повторного наступления РФ

Россия может использовать территорию Беларуси для новой попытки захватить столицу Украины

ВСУ уничтожили российских десантников из Псковской области

Было успешно уничтожено около двадцати российских оккупантов

В Минобороны озвучили две главные цели войск РФ на Донбассе

Первая цель — полностью взять под контроль со стороны российских войск Луганскую область

«Сами шмальнули, чтобы поднять боевой дух, это нужно Пушилину», – дончане об обстреле в Донецке

«Властям» ОРДО просто нужны были провокации, чтобы «поднять боевой дух» членов незаконных вооруженных формирований