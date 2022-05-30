Выезд украинских мужчин заграницу: в МВД назвали способ

Украине придется мобилизовать не одну сотню тысяч солдат

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В украинском МВД предложили разрешить выезд мужчин из страны во время военного положения, введя страховой взнос в 3−5 тысяч долларов. С данным предложением выступил советник главы МВД Виктор Андрусив, передает УРА-Информ.

«Но вопрос выезда это не о запрете или разрешении. Это вопрос как выезжать. Я предлагаю внести страховой взнос, например, 3−5 тысяч долларов и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше. Многие годы именно средства гастарбайтеров спасали нашу экономику, и сейчас это особенно важно», – отметил Андрусив.

Также советник главы МВД привел пример в пользу разрешения мужчинам на выезд.

«Знакомый до войны не успел подписать договор на поставку нашей продукции в Германию на несколько миллионов долларов. Уже 3 месяца он не может уехать и подписать договор, позволяющий ему спасти 300 рабочих мест. Поэтому еще раз вопрос не в запрете, а в подходе к регулированию выезда», – добавил он.

Ранее сообщалось, что в результате утреннего обстрела в городе Николаев со стороны российских оккупантов, в городе был поврежден 21 частный дом.