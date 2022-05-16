Происшествия

В ОРДЛО скрывают гибель мобилизованных: стало известно о новых схемах обогащения НВФ

В медицинских учреждениях ОРДЛО всячески скрывают ранения и гибель мобилизированных

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Морги, которые работают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, не выдают родным тела принудительно мобилизированных мужчин, и погибших на фронте. Об этом пишут блогеры из России, передает УРА-Информ.

«Морги „ЛДНР“ рулят миллионами, не выдают тела родным, даже если у погибшего бойца есть опознавательные документы», – отмечают блогеры.

«Командование», по информации блогеров, увольняет погибших членов незаконных вооруженных формирований задним числом, чтоб не выплачивать компенсации.

«Много знает боец — расстрел (для родных погиб в бою)», – добавляют блогеры.

Тем, кто смог выжить в боях против украинского суверенного государства, приходится оплачивать свое лечение и восстановление самостоятельно.

«Медицина тоже берега попутала. Катает списки бойцам, начиная от бинта… Медзаключение раненому бойцу на руки не выдается, сокрытие информации идет с целью, чтоб не дошло до Москвы», – добавляют они.

Ранее сообщалось, что российские военные в Мариуполе возобновили попытки запуска работы порта, что позволит им наладить логистику.

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