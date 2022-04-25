В Шанхае возводят заборы, чтобы люди не покидали здания из-за Covid-19

Коронавирус все еще главная тема в Китае.

Время чтения: 1 Мин. , 2 Секунд

Власти Шанхая устанавливают заборы на въездах в некоторые кварталы и на улицах, чтобы еще больше ограничить доступ к Covid-19. Интернет-пользователи сравнивают эти высокие зеленые заборы с клетками в зоопарке.

Уже несколько дней в китайских соцсетях циркулируют фото и видео, на которых работники по борьбе с эпидемией в защитных костюмах закрывают кварталы и улицы зелеными заборами высотой почти два метра. На некоторых записях видно, что жители протестовали против этого с балконов, пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

«Шанхайский зоопарк — гомо сапиенс», — написал в Twitter китайский политический карикатурист и активист в Австралии, известный под псевдонимом Бадюкао.

В Шанхае в воскресенье было выявлено менее 17 тысяч новых бессимптомных инфекций и почти 2,5 тыс симптоматических инфекций. Общий баланс последней волны заражений вариантом «Омикрон» превысил полмиллиона случаев. Среди инфицированных также был 51 летальный исход, в результате чего официальный отчет о смертях в последней волне достиг 138 человек.

В Шанхае, где проживает около 25 миллионов человек, уже более трех недель действует строгий карантин, а в Интернете появились многочисленные сообщения о нехватке продовольствия, отсутствии доступа к остро необходимым лекарствам и медицинской помощи. Тем временем власти подвергают цензуре информацию из города и критику, размещенную в Интернете недовольными жителями.

Ранее мы сообщали, что Китай отреагировал на запрос россии о военной помощи.