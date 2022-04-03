Оккупанты атаковали Одессу: что известно

Российская армия атаковала город с воздуха.

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Сегодня утром, третьего апреля, российские оккупационные войска атаковали Одессу. Атака произошла с воздуха.

Одессу атаковали с воздуха – в некоторых районах пожар. Часть ракет сбила противовоздушная оборона. Рекомендуется закрыть окна, пишет УРА-Информ со ссылкой оперативное командование «Юг».

Местные жители сообщают о том, что в городе видны два очага возгорания и сильный дым.

Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук подтвердил обстрел.

“Не мешаем работать соответствующим службам! Спасибо нашим силам ПВО и ГСЧС. Держим строй. Первые недологеры уже рассказывают о своих утренних съемках. Не в соцсетях”, – заявил он.

На данный момент не сообщается, куда именно попали российские войска. Эта информация станет известна позже.

Отметим, что также на данный момент не сообщается о том, есть ли пострадавшие после обстрела. Неизвестно также были ли это ракетный обстрел или авианалет.

Ранее мы сообщали, что оккупанты покидают Черниговскую область.