В «ДНР» неожиданно засекретили статистику: что произошло

Все якобы из-за войны на Донбассе

Время чтения: 35 Секунд

Так называемые «власти» «ДНР» продолжают менять свое «законодательство». Так называемое «правительство „ДНР“» разработало ряд поправок в свой же «закон» «О государственной статистике».

Так в «республике» местные «власти» предлагают: «ввести ограничения на предоставление и распространение статистической информации, кроме общедоступной статистической информации», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Таким образом, «чиновники» хотят скрыть различного рода статистику от обычных жителей. Правда, якобы это делается только в интересах информационной безопасности и только на время войны.

Так местные «чиновники» предложили следующее: «Любые статистические данные недобросовестными пользователями могут неправильно интерпретироваться, умышленно искажаться и, наконец, использоваться как элемент информационной войны».

Ранее мы сообщали, что так называемый «глава» «ДНР» Денис Пушилин подписал свой очередной «указ». Новое решение «властей» уже не понравилось жителям ОРДО.