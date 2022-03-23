Оккупанты снова обстреляли Киев: ситуация на 23 марта

рф продолжает обстреливать украинскую столицу.
Сегодня 23 марта, украинскую столицу снова обстреляли российские войска. Очередная ночь в Киеве прошла неспокойно.
В КГГА сообщили о том, что враг обстрелял здания в Святошинском и Шевченковском районах. На данный момент информация о разрушениях и жертвах уточняется, пишет УРА-Информ.
По данным местных властей, в Святошинском районе обстрелам подверглись торговый центр, дома частного сектора и многоэтажки. На данный момент пожар ликвидирован, а пострадавшие не обнаружены. В общей сложности повреждены помещения торгового центра и два частных дома.
В тоже время утром обстрел подвергся Шевченковскому району. Сейчас на месте обстрелов работают спасатели и медики. В настоящее время есть возгорание нескольких частных домов и в многоэтажке. Четверо человек получили травмы.
Позже будет опубликована дополнительна информация.
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