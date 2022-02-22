Политика Экономика

Германия останавливает сертификацию «Северного потока 2».

Минэкономики ФРГ получило распоряжение остановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2»

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Германия приняла решение остановить сертификацию «Северного потока 2». Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на слова канцлера Германии Олафа Шольца, передает УРА-Информ.

Минэкономики ФРГ, по словам Шольца, получило распоряжение остановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2».

В Германии отметили, что причиной остановки сертификации газопровода стало признание Россией независимости так называемых Донецкой и Луганской «народных республик».

Ранее сообщалось, что 22 февраля министр обороны Украины Алексей Резников обратился к бойцам ВСУ.

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