Германия останавливает сертификацию «Северного потока 2».

Минэкономики ФРГ получило распоряжение остановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2»
Германия приняла решение остановить сертификацию «Северного потока 2». Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на слова канцлера Германии Олафа Шольца, передает УРА-Информ.
Минэкономики ФРГ, по словам Шольца, получило распоряжение остановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2».
В Германии отметили, что причиной остановки сертификации газопровода стало признание Россией независимости так называемых Донецкой и Луганской «народных республик».
Ранее сообщалось, что 22 февраля министр обороны Украины Алексей Резников обратился к бойцам ВСУ.
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