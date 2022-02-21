Общество

«Приходят даже 70+, требуя отправить их в окопы»: в ОРДЛО сделали заявление о призыве

Желающих «защищать республику», якобы масса

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На временно оккупированных территориях Донбасса процесс мобилизации мужского населения идет в плановом режиме, без препятствий. Об этом заявил так называемый «начальник отдела военного комиссариата ДНР» по Киевскому, Ворошиловскому, Калининскому районам неподконтрольного Украине Донецка Александр Воронин, передает УРА-Информ.

Желающих «защищать республику», как отметил Воронин, масса.

«Еще не успел глава республики издать приказ о мобилизации, у нас уже военкомат атаковали молодые ребята и пожилые люди — в возрасте от 18. А некоторые даже 17-летние приходили, и до 65 лет, а некоторые приходили в возрасте 70+, с требованием… отправить их на фронт в окопы», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что у подразделений украинской армии на оккупированном Донбассе якобы есть стратегическая инициатива, что они «нападают на ЛДНР, планируют и место наступления, и время их нанесения и их очередность».

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