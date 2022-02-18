Глава «ЛНР» призвал мужчин ОРЛО взять в руки оружие

Он призвал мужчин «республики», «способных держать в руках оружие, встать на защиту своей земли»

Время чтения: 28 Секунд

«Глава ЛНР» Леонид Пасечник в связи с эскалацией вооруженного конфликта на оккупированном Донбассе призвал жителей временно оккупированных территорий Луганщины в кратчайшие сроки выехать на территорию России. Об этом сообщают подконтрольные «ЛНР» паблики, передает УРА-Информ.

«С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республик, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации», — отметил Пасечник.

Ранее сообщалось, что Басурин заявил о предотвращении так называемой «диверсии ВСУ». Украинские военнослужащие якобы планировали взорвать резервуары с ГСМ в неподконтрольной Украине Еленовке.