Общество

Глава «ЛНР» призвал мужчин ОРЛО взять в руки оружие

Он призвал мужчин «республики», «способных держать в руках оружие, встать на защиту своей земли»

Время чтения: 28 Секунд

«Глава ЛНР» Леонид Пасечник в связи с эскалацией вооруженного конфликта на оккупированном Донбассе призвал жителей временно оккупированных территорий Луганщины в кратчайшие сроки выехать на территорию России. Об этом сообщают подконтрольные «ЛНР» паблики, передает УРА-Информ.

«С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республик, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации», — отметил Пасечник.

Ранее сообщалось, что Басурин заявил о предотвращении так называемой «диверсии ВСУ». Украинские военнослужащие якобы планировали взорвать резервуары с ГСМ в неподконтрольной Украине Еленовке. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Обострение на Донбассе: в ОРДЛО сообщили жителям, куда «бежать»

В России уже отработана схема, методика так называемой «гуманитарной» помощи

ВСУ хотели устроить диверсию в ОРДЛО, — Басурин

По словам Басурина, диверсию будто бы удалось предотвратить благодаря «звонку охранника нефтебазы»

В ОРДЛО готовы к эвакуации населения: готовятся к наступлению ВСУ

Пушилин добавил, что по договоренности с руководством РФ в Ростовской области готовы места приема и размещения жителей ОРДЛО

В ООС раскрыли причины мощных обстрелов со стороны НВФ на Донбассе

Если бойцы ВСУ будут открывать ответный огонь, члены НВФ обвинят Украину перед всем миром

«Мужчин не пропускают, разворачивают»: в ОРДЛО очередные проблемы с выездом

При этом тех, кто планирует поездку автобусом в РФ, предупреждают, что автобусы не выпускают из-за сложившейся обстановки

Гороскоп на 19 февраля субботу для всех знаков Зодиака: что говорят звёзды

День, когда, несмотря на выходной, можно приступать к любым – даже самым смелым и амбициозным – начинаниям.