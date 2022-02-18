Гороскоп на 19 февраля субботу для всех знаков Зодиака: что говорят звёзды

День, когда, несмотря на выходной, можно приступать к любым – даже самым смелым и амбициозным – начинаниям.

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Об этой информации сообщил Kp.ua, передает Ura-inform.

Овен.

Овнам в этот день будет свойственно приписывать окружающим то, что они не имели ввиду, и это может негативным образом сказаться на отношениях. Астролог советует не придумывать того, чего на самом деле нет, и постараться просто расслабиться.

Телец.

Астролог утверждает, что чем активнее Тельцы будут в этот день, чем настойчивее станут проявлять себя, тем больше возможностей преподнесет им суббота. Ваш девиз на данный день — это здоровая наглость, зашкаливающие амбиции и напор.

Близнецы.

У Близнецов в этот день могут совершенно неожиданно «всплыть» обязанности, которые нужно было выполнить еще вчера. Астролог советует — не паниковать и не спешить. Чем спокойнее вы будете в субботу, тем быстрее и качественнее все сможете выполнить.

Рак.

Астролог рекомендует Ракам в этот день постараться выйти за пределы привычного круга, завести новые знакомства, посетить непривычные места или заведения. В общем, устройте себе встряску и изведайте что-нибудь необычное.

Лев.

Львы, возможно, в этот день столкнутся с проблемой, которая имеет много вариантов решения. Астролог советует, чтобы не ошибиться и выбрать верное решение, не нужно спешить, а лучше все хорошенько обдумать. У вас будет на это время.

Дева.

У Дев в этот день может внезапно объявиться их старая любовь и взывать к былым чувствам. Астролог советует хорошо подумать, надо ли вам возобновлять эти отношения, ведь не просто же так вы расстались.

Весы.

У Весов в этот день в любых переговорах и диалогах с окружающими людьми их козырем станет откровенность и умение называть вещи своими именами. Астролог утверждает, хоть это рискованно, но в субботу это ваше качество как никогда будет востребовано.

Скорпион.

Скорпионов в этот день будут уговаривать отправиться куда-то, куда им совсем не хочется. Астролог советует не соглашаться на данное приглашение, так как ничего хорошего из этого не выйдет. Вы просто потеряете время и не получите никаких положительных эмоций.

Стрелец.

У Стрельцов в субботу, возможен конфликт с кем-то, чьи взгляды будут диаметрально противоположны вашим. Астролог советует, постараться выйти из конфликта как можно быстрее. Доказать вы друг другу все равно ничего не сможете, а вот копий поломать можете много.

Козерог.

Астролог утверждает, что Козероги в последнее время заскучали. И поэтому, если поступит от кого-то предложение заняться чем-нибудь нестандартным или даже экстремальным, смело соглашайтесь, не раздумывая. Для вас на данный момент такое хобби — то, что доктор прописал.

Водолей.

Водолеям в этот день не стоит пытаться втиснуть в рамки дня все свои обязанности и увлечения. Астролог советует спросить себя, чем бы вам хотелось заняться в этот день? Если вам больше нравятся увлечения, занимайтесь ими и не ругайте себя за это. А дела успеете сделать в воскресенье.

Рыбы.

Рыбы очень устали за неделю. Поэтому астролог советует в этот день им постараться по-тихому отлынивать от работы, забивать на обязанности и не испытывать муки совести. Так как им в данный момент это просто необходимо.

Напомним, ранее сообщалось, Гороскоп на следующую неделю с 14 по 20 февраля для всех знаков Зодиака: от Тамары Глобы.