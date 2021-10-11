Как добиться льготной пенсии, если трудовая книжка осталась в ОРДЛО: правозащитники дали рекомендации

Необходимо приложить документы, которые подтверждают соответствующий страховой стаж

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Граждане Украины, которые работали на временно оккупированных территориях украинского Донбасса и оставили свою трудовую книжку в ОРДЛО, могут обратиться в Пенсионный фонд для оформления пенсионных выплат по месту своего проживания. Об этом сообщил юрист, директор Правобережного киевского местного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи Сергей Бреус в интервью телеканалу «Дом», передает УРА-Информ.

В Украине, как отметил юрист, был принят новый порядок о подтверждении рабочего стажа специального для граждан, которые работали на временно оккупированных территориях.

«Многие знают, что закон о пенсионном обеспечении уже не действует, но все же отдельные нормы в вопросах льготной пенсии действуют. Если человек достиг 50 лет, у него есть 25 лет страхового стажа, из них 10 лет стажа работы на подземных работах у мужчин, то они имеют право на льготную пенсию. И они могут обратиться за местом своего фактического проживания в органы пенсионного фонда с заявлением о назначении им пенсии», — отметил правозащитник.

К заявлению, как отметил юрист, необходимо приложить документы, которые подтверждают соответствующий страховой стаж.

«Но обращаю внимание, что о стаже работы после 1 января 2004 года, то есть с момента, когда был принят новый закон о пенсии, государство имеет всю информацию о страховом стаже, даже специальном страховом стаже на подземных работах. Но до 1 января 2004 года нужно предоставлять документы, подтверждающие спецстаж и заработок», — подчеркнул он.

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