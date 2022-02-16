Общество

Гиркин сообщил, когда закончится кризис на Донбассе

Россия долго не сможет нагнетать обстановку и держать свои войска в состоянии боеготовности

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Кризисная ситуация на границе Украины и РФ, а особенно в районе Донбасса, может закончиться только в том случае, когда российские и украинские войска будут отведены от линии соприкосновения на оккупированном боевиками Донбассе. Об этом заявил бывший командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин, передает УРА-Информ.

«Ширится глас скептиков, уверенно заявляющих о том, что „войны не будет“. При этом одна часть бездоказательно заявляет, что „Путин и Бвйден уже поделили Украину“, а другая, что „Путин сдался“. Я же, совершенно не будучи уверен, что война начнется прямо 16 февраля, — в ее неизбежности (при чем, скорой) не сомневаюсь нисколько», — отметил Гиркин.

Российская Федерация, как считает Гиркин, долго не сможет нагнетать обстановку вокруг Украины, и постоянно держать свои войска в состоянии боеготовности.

«Полагаю, что кризис не закончен, пока не только российские, но и украинские войска не будут отведены от линии фронта на Донбассе. А вот сколько времени сможет держать в боеготовности (в непролазной грязи) у границ свои ударные группировки РФ — большой вопрос», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Москве официально заявили о высоком уровне опасности «нападения украинских сил» на «республики Донбасса». 

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