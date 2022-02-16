«Сохраняется высокий уровень опасности»: Песков прокомментировал вероятность силовой операции на Донбассе

Песков добавил, что вполне вероятна силовая операция ВСУ

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В Москве официально заявили о высоком уровне опасности «нападения украинских сил» на «республики Донбасса». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

«Сохраняется высокий уровень опасности», — заявил Песков.

Также он отметил, что в Крмле обращают внимание на якобы опасную концентрацию украинских сил на линии соприкосновения на оккупированном боевиками Донбассе.

«Обращается внимание наших собеседников на то, что вполне вероятна силовая операция, попытка силового решения на юго-востоке. Такая вероятность высока, она реальна, и, к сожалению, мы уже всем миром были свидетелями того, что Киев начинал силовую операцию в Донбассе», — добавил пресс-секретарь российского президента.

Ранее сообщалось, что несмотря на то, что в Кремле заявили об отводе войск от украинской границы, когда их действительно начнут выводить, это увидят все.