Политика

«Сохраняется высокий уровень опасности»: Песков прокомментировал вероятность силовой операции на Донбассе

Песков добавил, что вполне вероятна силовая операция ВСУ

Время чтения: 36 Секунд

В Москве официально заявили о высоком уровне опасности «нападения украинских сил» на «республики Донбасса». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

«Сохраняется высокий уровень опасности», — заявил Песков.

Также он отметил, что в Крмле обращают внимание на якобы опасную концентрацию украинских сил на линии соприкосновения на оккупированном боевиками Донбассе.

«Обращается внимание наших собеседников на то, что вполне вероятна силовая операция, попытка силового решения на юго-востоке. Такая вероятность высока, она реальна, и, к сожалению, мы уже всем миром были свидетелями того, что Киев начинал силовую операцию в Донбассе», — добавил пресс-секретарь российского президента.

Ранее сообщалось, что несмотря на то, что в Кремле заявили об отводе войск от украинской границы, когда их действительно начнут выводить, это увидят все.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Украина может отказаться от «минских соглашений»: во Франции сделали неожиданное заявление

Депутат отметила, что «тянуть и продолжать эту ситуацию — ни к чему хорошему это не приведет»

«Услышали, но не увидели»: Зеленский прокомментировал отвод войск РФ от границ Украины

По его мнению, «когда войска отведут, это увидят все» — не только военные или разведка

Азаров сказал, как закончить войну на Донбассе легко и быстро: украинцы отреагировали неоднозначно

Бывший премьер-министр Украинского государства озвучил тему, которая особенно остро стоит для Киева с 2014 года. По его словам, войну на Донбассе можно закончить, если придерживаться четкого плана, который был озвучен еще относительно давно.

В Кремле снова выдвинули требование к НАТО по Украине

Главой Российской делегации в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константином Гавриловым было выдвинуто очередное требование к Североатлантическому Альянсу касательно Украины.

Ахметов «позвал» Зеленского на Донбасс: источник ОП раскрыл, что задумали у олигарха

Один из ключевых представителей олигархических кланов Ринат Ахметов снова решил по-особенному действовать против властных структур. Выяснилось, он перевернул успешную идею функционеров у Зеленского, из-за чего, вероятно, президент будет вынужден рисковать на Востоке страны.

В Госдепе США озвучили новые сроки вторжения России в Украину

По мнению государственного секретаря США Энтони Блинкена заявления о том что полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину не случится, преждевременно.