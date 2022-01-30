Общество

Мирошник озвучил «мечту» американцев на Донбассе

Советник главы самопровозглашённой так называемой «ЛНР» Родион Мирошник рассказал о чем «мечтают» американские граждане на Донбассе.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Так называемым «представителем ЛНР» на минских переговорах Мирошник. была озвучена «меча» американцев в оккупированном Россией Донбассе.

«Вполне вероятно, что американцы опять достанут из сундучка вопрос о том, чтобы ввести  новую миротворческую миссию — или в Донбасс, или на украинско-российскую границу»,-предположил Мирошник.

С его слов, у Соединённых Штатов Америки есть давняя мечта — «спеленать» неподконтрольный Украине Донбасс, чтобы миротворцы играли в интересах Украины».

Также, Мирошником было заявлено, что шансы на реализацию данного американского плана якобы не велики.

Напомним, ранее сообщалось, Так называемым «зам начальником управления народной милиции ДНР» Эдуардом Басуриным было заявлено, что истерия в ожидании атаки России на украинские территории служит, якобы прикрытием «экономических махинаций» Киева.

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