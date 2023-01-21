Общество

В Австралии обнаружили лягушку-монстр весом, как новорожденный ребенок (фото)

Ирина

В тропическом лесу на севере на севере Австралии специалисты по дикой природе обнаружили самую большую в мире лягушку, весом в 2,7 кг.

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Об этой информации сообщает BBC, передает Ura-inform.

Тростниковая жаба, была настолько гигантская, что эксперты сочли ее подделкой. Смотрительница национального парка Конвей Кайли Грей, которая первая заметила гигантскую лягушку, сочла её за подделку.

«Я никогда не видела ничего такого большого. Это выглядело почти как футбольный мяч с ногами. Мы назвали ее «Toadzilla» – то есть «Жабзилла»,– сказала Грей.

Эксперты быстро схватили лягушку, которая могла быть самкой, и вернулись на базу, чтобы взвесить амфибию. Сотрудники парка знали, что лягушка будет тяжелой, однако были удивлены, обнаружив, что она может установить новый мировой рекорд.

По мнению Грей, этот гигантский экземпляр, вероятно, питался насекомыми, рептилиями и мелкими млекопитающими. Сотрудница не уверена, сколько лет найденной тростниковой жабе, но такой вид может жить до 15 лет в дикой природе.

Огромной лягушке провели эвтаназию, являющуюся стандартной практикой в Австралии по отношению к вредителям, и она будет передана Музею Квинсленда.

Напомним, ранее сообщалось, в Украине создали интерактивную карту заминированных территорий.

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