Общество

«Скоро начнется»: экс-«глава «ДНР» рассказал о войне на Донбассе

При начале активных боевых действий на Донбассе война затронет и Ростовскую область

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Бывший командир незаконных вооруженных формирований «ДНР», глава «Союза добровольцев Донбасса», а ныне депутат Госдумы России Александр Бородай заявил, что война начнется уже в скором времени, а также затронет не только Донбасс, но и Ростовскую область РФ. При этом он сослался «на данные разведки». Об этом пишет УРА-Информ.

«Противник действительно готовит наступление на Донбасс. По оценкам нашей разведки, там где-то не менее 120 тысяч человек, большое количество бронетехники. Нам остается воевать. Для Донбасса это, рано или поздно, конечно, закончится войной. Просто это произойдет либо в ближайшее время, либо оттянется на весну. Сейчас земля еще промерзшая и где-то в течение февраля будет такой оставаться, а когда там наступает оттепель, то там будет такая грязища страшная, что никакая техника не пройдет. Поэтому боевые действия начнутся в считанные дни, недели либо же отложатся до времени, когда земля подсохнет, а это середина-конец апреля», — заявил Бородай.

Ранее сообщалось, что ВОЗ, а также другие ученые имеют достаточно оптимистичные прогнозы по завершению пандемии коронавирусной пневмонии нового поколения, считая, что 2022 год станет последним для заболевания. 

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