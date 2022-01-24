Общество

В ОРДЛО обеспокоены «угрозами» со стороны Украины

Украинские силовики якобы активизируют задержания людей для формирования «банка обмена» пленными

Время чтения: 33 Секунд

На временно оккупированных территориях Донбасса не исключили новых задержаний жителей «республики» украинскими силовиками. Об этом заявила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова, передает УРА-Информ.

Украинские военные якобы активизируют задержания жителей оккупированных территорий Донбасса для формирования «банка обмена» пленными между ОРДО и Украиной.

«Действительно, это возможно. Активизация боевых действий может привести к увеличению количества задержаний. Особенно учитывая заявление представителя Украины на переговорах гуманитарной группы в ходе одного из последних заседаний 2021 года о том, что „скоро на Украине появится новые пленные“. Я могу расценить это как прямую угрозу», — считает омбудсмен.

Ранее сообщалось, что Госдеп США разрешил выезд своих госслужащих, а также обязал выехать членов их семей из посольства в украинской столице, — Киеве. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Стефанчук рассказал что Зеленский хочет на день рождения

Во вторник двадцать пятого января президент Украины Владимир Зеленский будет отмечать своё 44-летие.

«Возможны провокации на Донбассе»: в ОРДЛО предостерегают жителей накануне дня рождения Зеленского

День рождения Зеленского уже завтра

Вода в Луганске скоро станет отравленной: жители бьют тревогу

Сегодня всю поверхность реки покрывала масляная пленка

«Без этого наступление начинать бессмысленно»: Гиркин дал «ценные указания» правительству РФ

Кремлю для победы над Украиной нужно «брать Киев»

Гороскоп на 25 января вторник для всех знаков Зодиака: что советует астролог

День будет благоприятным для любых – даже самых сложных и амбициозных – проектов.

У Зеленского решились на военное положение в Украине: источник ОП сказал, чего ждут власти на Донбассе

Стало известно о том, что достаточно громкие заявления о войне, вероятно, небеспочвенны. Инсайдер с Банковой раскрыл, что президент Владимир Зеленский вместе с функционерами ОП проработали соответствующий сценарий по Украине.