В ОРДЛО обеспокоены «угрозами» со стороны Украины

Украинские силовики якобы активизируют задержания людей для формирования «банка обмена» пленными
На временно оккупированных территориях Донбасса не исключили новых задержаний жителей «республики» украинскими силовиками. Об этом заявила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова, передает УРА-Информ.
Украинские военные якобы активизируют задержания жителей оккупированных территорий Донбасса для формирования «банка обмена» пленными между ОРДО и Украиной.
«Действительно, это возможно. Активизация боевых действий может привести к увеличению количества задержаний. Особенно учитывая заявление представителя Украины на переговорах гуманитарной группы в ходе одного из последних заседаний 2021 года о том, что „скоро на Украине появится новые пленные“. Я могу расценить это как прямую угрозу», — считает омбудсмен.
Ранее сообщалось, что Госдеп США разрешил выезд своих госслужащих, а также обязал выехать членов их семей из посольства в украинской столице, — Киеве.
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