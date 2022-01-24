В ОРДЛО обеспокоены «угрозами» со стороны Украины

Украинские силовики якобы активизируют задержания людей для формирования «банка обмена» пленными

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На временно оккупированных территориях Донбасса не исключили новых задержаний жителей «республики» украинскими силовиками. Об этом заявила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова, передает УРА-Информ.

Украинские военные якобы активизируют задержания жителей оккупированных территорий Донбасса для формирования «банка обмена» пленными между ОРДО и Украиной.

«Действительно, это возможно. Активизация боевых действий может привести к увеличению количества задержаний. Особенно учитывая заявление представителя Украины на переговорах гуманитарной группы в ходе одного из последних заседаний 2021 года о том, что „скоро на Украине появится новые пленные“. Я могу расценить это как прямую угрозу», — считает омбудсмен.

Ранее сообщалось, что Госдеп США разрешил выезд своих госслужащих, а также обязал выехать членов их семей из посольства в украинской столице, — Киеве.